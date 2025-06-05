В аэропорту Челябинска будет построен новый международный терминал

В Челябинской области в ближайшие годы будет существенно модернизирована авиационная инфраструктура: значительные изменения затронут аэропорты крупнейших городов, Челябинска и Магнитогорска. Об этом рассказал в своем обращении к Законодательному собранию губернатор Алексей Текслер:
— В течение нескольких лет завершим модернизацию аэродромного комплекса и строительство нового терминала аэропорта в Магнитогорске. Проектирование уже завершается, проект активно реализуется. Есть принципиальное решение и договоренность с собственниками о строительстве нового международного терминала и расширении терминала внутренних линий в аэропорту Челябинска.
Продолжатся в Челябинской области и закупки новых единиц городского общественного транспорта В течение года на дороги Челябинской области выйдут 25 новых трамваев, 98 троллейбусов и 123 автобуса.