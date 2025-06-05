Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Челябинска будет построен новый международный терминал

Алексей Текслер рассказал о новом масштабном проекте в аэропорту имени Курчатова.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области в ближайшие годы будет существенно модернизирована авиационная инфраструктура: значительные изменения затронут аэропорты крупнейших городов, Челябинска и Магнитогорска. Об этом рассказал в своем обращении к Законодательному собранию губернатор Алексей Текслер:

— В течение нескольких лет завершим модернизацию аэродромного комплекса и строительство нового терминала аэропорта в Магнитогорске. Проектирование уже завершается, проект активно реализуется. Есть принципиальное решение и договоренность с собственниками о строительстве нового международного терминала и расширении терминала внутренних линий в аэропорту Челябинска.

Продолжатся в Челябинской области и закупки новых единиц городского общественного транспорта В течение года на дороги Челябинской области выйдут 25 новых трамваев, 98 троллейбусов и 123 автобуса.