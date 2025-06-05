В аэропорту Челябинска будет построен новый международный терминал

— В течение нескольких лет завершим модернизацию аэродромного комплекса и строительство нового терминала аэропорта в Магнитогорске. Проектирование уже завершается, проект активно реализуется. Есть принципиальное решение и договоренность с собственниками о строительстве нового международного терминала и расширении терминала внутренних линий в аэропорту Челябинска.