Текслер поделился 5-летними планами по развитию медицины Южного Урала

Работа ведётся масштабная. В текущем году возведут множество новых объектов, например, больницы в Карталах и Миньяре, хирургический корпус Нязепетровске, поликлиники в Миасском, Саткинском и Аргаяшском округах. Продолжается строительство хирургического корпуса ЧОДКБ в Челябинске. Откроют его для посетителей в 2027 году. К юбилею Магнитогорска в городе появится многофункциональный медицинский центр. Деньги на его строительство были выделены по решению президента РФ.
Всего в рамках реализации президентской программы модернизации первичного звена здравоохранения будут возведены восемнадцать медицинских строений, в том числе упомянутые выше. Ещё на восьмидесяти объектах пройдёт капитальный ремонт.
Уже есть планы на ближайшие пять лет. В течение этого срока новые учреждения появятся на северо-западе Челябинска, в микрорайоне Чурилово, Миассе, Златоусте.