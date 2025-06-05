Текслер поделился 5-летними планами по развитию медицины Южного Урала

Работа ведётся масштабная. В текущем году возведут множество новых объектов, например, больницы в Карталах и Миньяре, хирургический корпус Нязепетровске, поликлиники в Миасском, Саткинском и Аргаяшском округах. Продолжается строительство хирургического корпуса ЧОДКБ в Челябинске. Откроют его для посетителей в 2027 году. К юбилею Магнитогорска в городе появится многофункциональный медицинский центр. Деньги на его строительство были выделены по решению президента РФ.