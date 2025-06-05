Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Текслер поделился 5-летними планами по развитию медицины Южного Урала

Челябинская область сегодня развивается в разных направлениях. Одного из важнейших сегодня для властей — здравоохранение, отметил губернатор Алексей Текслер во время обращения к ЗСО.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Вечерний Челябинск

Работа ведётся масштабная. В текущем году возведут множество новых объектов, например, больницы в Карталах и Миньяре, хирургический корпус Нязепетровске, поликлиники в Миасском, Саткинском и Аргаяшском округах. Продолжается строительство хирургического корпуса ЧОДКБ в Челябинске. Откроют его для посетителей в 2027 году. К юбилею Магнитогорска в городе появится многофункциональный медицинский центр. Деньги на его строительство были выделены по решению президента РФ.

Всего в рамках реализации президентской программы модернизации первичного звена здравоохранения будут возведены восемнадцать медицинских строений, в том числе упомянутые выше. Ещё на восьмидесяти объектах пройдёт капитальный ремонт.

Уже есть планы на ближайшие пять лет. В течение этого срока новые учреждения появятся на северо-западе Челябинска, в микрорайоне Чурилово, Миассе, Златоусте.