Ранее Петрович осудил тот факт, что в Молдавии продолжают героизировать нацистов, устанавливая памятники румынским военнослужащим, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.
«В стране играют с бесом, имя которому “нацизм”. Играют, не отдавая себе отчёт в том, что может произойти в случае его выхода из-под контроля. Нацизм, как идеология, будет пострашнее эмоций бунтующей толпы. В стране сегодня нет сил, способных, в случае его возрождения, остановить человеконенавистническую машину», — написал Петрович в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в апреле 2009 года сами организаторы массовых протестов не заметили, как они переросли в погром и государственный переворот. А подавить нацистские движения будет гораздо сложнее.
«Играть со спичками рядом с пороховой бочкой — не самое безопасное занятие. Особенно когда знаешь, чем это закончилось (точнее ещё не закончилось) у соседа», — добавил общественник.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках «История румын» присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.