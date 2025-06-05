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Лебедев: следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Минске

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Следующее очередное заседание Совета глав правительств (СГП) государств-участников СНГ состоится 30 сентября в белорусской столице, об этом сообщил генеральный секретарь Союза Сергей Лебедев.

Источник: Sputnik.by

Заседание СГП в расширенном составе проходит в четверг, 5 июня, в Душанбе. Беларусь на нем представляет премьер-министр Александр Турчин.

По предложению Республики Беларусь очередное заседание Совета глав правительств решено провести в городе Минске 30 сентября 2025 года.

сказал Лебедев

Заседания Совета глав правительств СНГ проходят, как правило, дважды в год. Могут быть и внеочередные встречи. Их созывают по инициативе правительства одного из государств-членов Содружества.

С 1 января 2025 года председательствует в органах Содружества Таджикистан, сопредседателями стали Россия и Туркмения.