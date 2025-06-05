Лебедев: следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Минске

Заседание СГП в расширенном составе проходит в четверг, 5 июня, в Душанбе. Беларусь на нем представляет премьер-министр Александр Турчин.
По предложению Республики Беларусь очередное заседание Совета глав правительств решено провести в городе Минске 30 сентября 2025 года.
Заседания Совета глав правительств СНГ проходят, как правило, дважды в год. Могут быть и внеочередные встречи. Их созывают по инициативе правительства одного из государств-членов Содружества.
С 1 января 2025 года председательствует в органах Содружества Таджикистан, сопредседателями стали Россия и Туркмения.