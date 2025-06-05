Президент Киргизии провел для Минниханова экскурсию по культурному центру «Рух Ордо»

Напомним, что ранее «Татар-информ» писал о том, что Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с Президентом Киргизии Садыром Жапаровым расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Минниханов отметил рост товарооборота до $138 млн, интерес к поставкам сельхозтехники, нефтехимии и халяль-продукции, а также культурную близость народов. Жапаров поблагодарил за участие в форуме по сохранению снежного барса и высоко оценил вклад Татарстана в международный диалог.