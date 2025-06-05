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Президент Киргизии провел для Минниханова экскурсию по культурному центру «Рух Ордо»

В рамках визита в Киргизию Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с Президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Лидер страны предложил сменить формат общения и пригласил Минниханова на прогулку по парку. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

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Источник: соцсети

Жапаров лично провел Минниханову экскурсию по культурному центру «Рух Ордо» имени Чингиза Айтматова.

«Отсюда открывается невероятно красивый вид на знаменитый Иссык-куль», — отметила Галимова.

Напомним, что ранее «Татар-информ» писал о том, что Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с Президентом Киргизии Садыром Жапаровым расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Минниханов отметил рост товарооборота до $138 млн, интерес к поставкам сельхозтехники, нефтехимии и халяль-продукции, а также культурную близость народов. Жапаров поблагодарил за участие в форуме по сохранению снежного барса и высоко оценил вклад Татарстана в международный диалог.