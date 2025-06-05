Премьер Речан пугает Молдову войной: «В Приднестровье введут 10 тысяч российских солдат, а осенью Россия возьмет под контроль всю страну»

В интервью Financial Times из Брюсселя премьер-министр Дорин Речан предупредил, что Россия намерена этой осенью установить контроль над страной через подконтрольное правительство и использовать приднестровский регион в войне против Украины.
По словам Речана, Россия введёт в Приднестровье 10 тысяч своих солдат.
Каким образом это случится, премьер не объяснил.
Да и к чему такие мелочи?
В этой новости прекрасно все.
От чепухой, которой «кормит» Речан журналиста, до фото, которым интервью оформлено.
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