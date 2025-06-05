Ильсур Метшин провел выездное совещание по развитию водной инфраструктуры города

В Казани приступили к реализации концепции «Казань — город на воде». Мэр Казани Ильсур Метшин посетил несколько объектов водной инфраструктуре. Принято решение о расширении территории вейк-парка в поселке Торфяной на 15 га. Здесь тренируется сборная Татарстана, а летом ежедневно катаются до 200 любителей. После расширения парк сможет принимать в два раза больше любителей водных видов спорта.
Многофункциональный вейк-парк в поселке Торфяной был открыт в 2014 году. Площадка начинала работу с одной реверсивной лебедки для катания на вейкборде, сегодня их две. Два профессиональных катера-буксировщик создают искусственную волну для катания.
В день на воднолыжных установках проходит по 80 тренировочных заездов по 13 дисциплинам. Вейк-парк популярен, ежедневно в летний сезон его посещают до 200 человек. Здесь же тренируется сборная Татарстана по воднолыжному спорту.
В вейк-парке есть детская летняя секция по воднолыжному спорту, в которой занимаются более 35 детей в возрасте от 5 до 14 лет. Это единственный вейк-парк в России, оснащенный адаптивным вейкбордом. «У нас могут кататься люди с ограниченными возможностями. Каждый сезон мы проводим бесплатные мастер-классы для них», — рассказала руководитель проекта Анна Лазина.
Сейчас объект достиг предела по загруженности. Для развития необходимо расширение территории водопользования.
«Нам необходим земельный участок для расширения зоны водопользования, чтобы мы могли расположить лебедки разных уровней как для любителей — детей и взрослых, так и профессионалов. Мы также займемся благоустройством прибрежной линии, установим стационарные объекты и организуем кемпинг», — обратился к Ильсуру Метшину один из руководителей проекта Владимир Лазин. Реализация этих планов, по его словам, займет 2−3 года.
Ильсур Метшин утвердил проект развития пространства.
Председатель кооператива лодочной станции «Якорь» Владислав Поспелов, принимавший участие в совещании, обратился к Ильсуру Метшину с просьбой о расширения границ водопользования в связи с увеличением количества арендаторов. На сегодня станция считается одной из бюджетных, здесь представлены 140 эллингов и пирс для швартовки. В свою очередь кооператив своими силами обещает облагородить территорию.
«Мы за то, чтобы увеличить водопользование. Подъездные пути мы вам сделаем, а вы приведете в порядок территорию. Институт развития Казани предоставит вам проекты с единым стандартом благоустройства», — сказал Ильсур Метшин.
Напомним, концепция «Казань — город на воде» разработана Институтом развития города. Она предусматривает благоустройстве новых прибрежных общественных пространств, создание новой городской инфраструктуры для частного маломерного флота на Волге и Казанке, а также развитие парусного, водомоторного спорта и судомоделирования. Институт разработал единые типовые решения для объектов водной инфраструктуры, которые облегчат жизнь бизнесу, планирующему развиваться в этой сфере. Будущие инвесторы смогут развивать территорию в рамках единой стратегии.
Впервые концепция была представлена на Международном архитектурном форуме «Казаныш» в 2023 году.
В выездном совещании приняли участие замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров, глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, председатель комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов и другие.
Диляра Гафурова.