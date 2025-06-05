Ильсур Метшин провел выездное совещание по развитию водной инфраструктуры города

В вейк-парке есть детская летняя секция по воднолыжному спорту, в которой занимаются более 35 детей в возрасте от 5 до 14 лет. Это единственный вейк-парк в России, оснащенный адаптивным вейкбордом. «У нас могут кататься люди с ограниченными возможностями. Каждый сезон мы проводим бесплатные мастер-классы для них», — рассказала руководитель проекта Анна Лазина.