Глеб Никитин обсудил с делегацией КНР развитие совместных проектов в ходе «ЦИПРа»

По итогам переговоров Глеб Никитин и Чжоу Лицюнь подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Нижегородской области и союзом предпринимателей «Элус».

По словам Чжоу Лицюня, документ открывает прямой канал взаимодействия китайского бизнеса с органами власти региона. Он отметил, что в России насчитывается около четырех тысяч членов союза, и многие из них заинтересованы в локализации производств на территории Нижегородской области. В частности, это касается производителей спецтехники и автомобилей, где регион обладает серьезным потенциалом.