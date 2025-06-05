Глеб Никитин обсудил с делегацией КНР развитие совместных проектов в ходе «ЦИПРа»

Глава региона отметил, что сотрудничество с Китаем носит устойчивый и стратегически важный характер. Он напомнил, что еще на Всероссийской выставке 1896 года в Нижнем Новгороде китайский павильон стал одним из самых ярких, символизируя взаимный интерес и уважение между странами. По словам Никитина, с тех пор Китай остается одним из ключевых торговых партнеров России.
«Если в 2018 году Китай занимал лишь шестое место среди внешнеторговых партнеров региона, то в последние два года уверенно удерживает лидерство. За семь лет товарооборот вырос в пять раз», — подчеркнул губернатор.
Он добавил, что Нижегородская область готова к новым форматам взаимодействия с китайскими партнерами. Речь идет не только об экспорте продукции, но и о реализации совместных инициатив, в том числе в высокотехнологичных отраслях.
«Наши предприятия готовы адаптировать производственные процессы под запросы китайской стороны, запускать совместные проекты и развивать кооперацию в сфере науки и технологий. Мы создали для этого всю необходимую инфраструктуру», — отметил Глеб Никитин.
В ходе встречи делегации представили возможности ключевых площадок региона, включая особую экономическую зону «Кулибин», Нижегородский научно-образовательный центр, инновационный центр «Квантовая долина» и судостроительный кластер. Особое внимание уделили проекту ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» и перспективам создания международного ИТ-колледжа. Этот проект реализуется в сотрудничестве с Китайско-Российской торгово-промышленной палатой провинции Хэйлунцзян.
По итогам переговоров Глеб Никитин и Чжоу Лицюнь подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Нижегородской области и союзом предпринимателей «Элус».
По словам Чжоу Лицюня, документ открывает прямой канал взаимодействия китайского бизнеса с органами власти региона. Он отметил, что в России насчитывается около четырех тысяч членов союза, и многие из них заинтересованы в локализации производств на территории Нижегородской области. В частности, это касается производителей спецтехники и автомобилей, где регион обладает серьезным потенциалом.
Также в рамках визита состоялся российско-китайский бизнес-диалог, посвященный развитию сотрудничества в цифровой сфере. Участники обсудили меры поддержки стартапов, трансграничный обмен технологиями, совместные платформы и укрепление позиций на мировом цифровом рынке.
Одним из ключевых спикеров сессии стал заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин. Он отметил, что цифровое партнерство между странами открывает широкие перспективы и позволяет создавать совместную бизнес-экосистему.
«Мы говорили о вызовах, инструментах взаимодействия и влиянии цифровой кооперации на глобальную конкурентоспособность. Уже сейчас нижегородские компании проявляют интерес к сотрудничеству с Китаем — есть предложения в сферах ИТ, микроэлектроники, медицины, автомобилестроения и химии», — отметил Дмитрий Старостин.
Конференция «ЦИПР» проходит в Нижнем Новгороде с 2 по 5 июня 2025 года. Организатором мероприятия выступает компания «ОМГ», при поддержке правительства России, Минцифры РФ и правительства Нижегородской области.
Проведение таких форумов соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в стране с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.