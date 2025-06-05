В США проверят важные государственные документы после скандала с автопером Байдена

В меморандуме утверждается, что помощники Байдена злоупотребляли использованием автоподписи президента, чтобы скрыть ухудшение его когнитивных способностей, пишет «Интерфакс».
Трамп поручил пересмотреть политические документы, где была использована автоподпись:
- гранты на помилование;
- указы;
- президентские меморандумы;
- другие политические решения.
По словам Трампа, от американцев умышленно скрывали, кто на самом деле обладал исполнительной властью, в то время как подпись Байдена ставилась на тысячи документов, направленных на кардинальные политические перемены.
Президент США ранее заявил, что считает скандал вокруг использования сотрудниками Белого дома автопера — устройства для дублирования подписи экс-президента США Джо Байдена — одним из самых громких в американской политике. Трамп утверждает, что указы Байдена о помиловании около 2,5 тыс. человек, включая его родственников, недействительны, так как подписаны с использованием автоподписи без ведома самого экс-президента. Он также обвинил чиновников администрации Байдена в государственной измене, заявив, что документы, подписанные автоматически, способствовали массовой миграции в США.
Бывший президент США Джо Байден ответил Трампу, что он самостоятельно принимал все решения в качестве главы государства. А обвинения со стороны Дональда Трампа он назвал отвлекающим маневром от рассмотрения спорного налогового законопроекта.