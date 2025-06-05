В США проверят важные государственные документы после скандала с автопером Байдена

Президент США ранее заявил, что считает скандал вокруг использования сотрудниками Белого дома автопера — устройства для дублирования подписи экс-президента США Джо Байдена — одним из самых громких в американской политике. Трамп утверждает, что указы Байдена о помиловании около 2,5 тыс. человек, включая его родственников, недействительны, так как подписаны с использованием автоподписи без ведома самого экс-президента. Он также обвинил чиновников администрации Байдена в государственной измене, заявив, что документы, подписанные автоматически, способствовали массовой миграции в США.