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В США проверят важные государственные документы после скандала с автопером Байдена

Дональд Трамп подписал меморандум по пересмотру президентских решений, принятых его предшественником Джо Байденом. Этим займутся юристы Белого дома. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В меморандуме утверждается, что помощники Байдена злоупотребляли использованием автоподписи президента, чтобы скрыть ухудшение его когнитивных способностей, пишет «Интерфакс».

Трамп поручил пересмотреть политические документы, где была использована автоподпись:

  • гранты на помилование;
  • указы;
  • президентские меморандумы;
  • другие политические решения.

Юристы Белого дома, Министерства юстиции и других ведомств получили задание проверить, не было ли сговора среди некоторых лиц с целью введения общественности в заблуждение относительно психического здоровья Байдена и незаконного присвоения президентских полномочий.

По словам Трампа, от американцев умышленно скрывали, кто на самом деле обладал исполнительной властью, в то время как подпись Байдена ставилась на тысячи документов, направленных на кардинальные политические перемены.

Президент США ранее заявил, что считает скандал вокруг использования сотрудниками Белого дома автопера — устройства для дублирования подписи экс-президента США Джо Байдена — одним из самых громких в американской политике. Трамп утверждает, что указы Байдена о помиловании около 2,5 тыс. человек, включая его родственников, недействительны, так как подписаны с использованием автоподписи без ведома самого экс-президента. Он также обвинил чиновников администрации Байдена в государственной измене, заявив, что документы, подписанные автоматически, способствовали массовой миграции в США.

Бывший президент США Джо Байден ответил Трампу, что он самостоятельно принимал все решения в качестве главы государства. А обвинения со стороны Дональда Трампа он назвал отвлекающим маневром от рассмотрения спорного налогового законопроекта.