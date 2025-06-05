Омской чиновнице Фроловой продлили домашний арест

Как сообщает следствие, в 2023 году Татьяна Фролова выдала разрешение на строительство жилого комплекса «Мирапорт», несмотря на наличие нарушений в проектной документации. Этот проект реализовывала компания ООО «СЗ “Причал-55”». После начала строительных работ жильцы соседнего дома заметили трещины на стенах, что вызвало недовольство и привело к прокурорской проверке. В результате чего было принято решение приостановить стройку.