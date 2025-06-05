Мэр Уфы проверил ход благоустройства в центре города

Сегодня, 5 июня, мэр Уфы Ратмир Мавлиев провёл рабочую поездку, в рамках которой проинспектировал благоустройство тротуаров в историческом центре города.
Как сообщили в мэрии, работы продолжаются на нескольких участках улицы Чернышевского. Рабочие расширяют пешеходные зоны, создают комфортное пространство для прогулок с озеленением и системой полива. В настоящее время демонтированы старое покрытие и плитка, устанавливаются новые бордюры, засыпается и формируется основание под укладку гранитной плитки.
Также чиновники обсудили предложения по оформлению летних террас кафе и ресторанов. По концепции, они должны примыкать к фасадам зданий, быть оборудованы маркизами и не мешать пешеходному движению.
Отдельное внимание уделено наполнению пространства перед кинотеатром «Родина». В прошлом году здесь был создан сквер в рамках реконструкции улицы Ленина. Сейчас рассматриваются идеи по его «оживлению» в виде возможных художественные выставок или патриотическим проектам.