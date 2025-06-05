Мэр Уфы проверил ход благоустройства в центре города

Как сообщили в мэрии, работы продолжаются на нескольких участках улицы Чернышевского. Рабочие расширяют пешеходные зоны, создают комфортное пространство для прогулок с озеленением и системой полива. В настоящее время демонтированы старое покрытие и плитка, устанавливаются новые бордюры, засыпается и формируется основание под укладку гранитной плитки.