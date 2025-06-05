Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Уфы проверил ход благоустройства в центре города

Пешеходные зоны на улице Чернышевского расширяются.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Администрация Уфы

Сегодня, 5 июня, мэр Уфы Ратмир Мавлиев провёл рабочую поездку, в рамках которой проинспектировал благоустройство тротуаров в историческом центре города.

Как сообщили в мэрии, работы продолжаются на нескольких участках улицы Чернышевского. Рабочие расширяют пешеходные зоны, создают комфортное пространство для прогулок с озеленением и системой полива. В настоящее время демонтированы старое покрытие и плитка, устанавливаются новые бордюры, засыпается и формируется основание под укладку гранитной плитки.

Также чиновники обсудили предложения по оформлению летних террас кафе и ресторанов. По концепции, они должны примыкать к фасадам зданий, быть оборудованы маркизами и не мешать пешеходному движению.

Отдельное внимание уделено наполнению пространства перед кинотеатром «Родина». В прошлом году здесь был создан сквер в рамках реконструкции улицы Ленина. Сейчас рассматриваются идеи по его «оживлению» в виде возможных художественные выставок или патриотическим проектам.