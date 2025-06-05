WSJ: Трамп теряет терпение к Маску из-за критики проекта о бюджете

«Большой прекрасный закон» Трампа призван продлить налоговые послабления, которые президент ввел во время своего первого срока в 2017 году. Он также отменит налог на чаевые и зарплату, полученную от сверхурочной работы. Кроме этого, документ увеличивает потолок госдолга на $4 трлн и сокращает расходы на программы социальной защиты. В мае палата представителей приняла закон Трампа с перевесом всего в один голос. Сенат будет голосовать в июле. Ожидается, что законопроект добавит $3,8 трлн к долгу США, который уже составляет $36,2 трлн.