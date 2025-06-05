Победитель «Лидеров России» из Хабаровска встретился с Юрием Трутневым

Илья Купряшкин из Хабаровска победил в конкурсе «Лидеры России» в 2024 году. Его наставником стал заместитель председателя Правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В рамках программы развития полпред регулярно проводит с ним рабочие встречи.