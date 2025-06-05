Победитель «Лидеров России» из Хабаровска встретился с Юрием Трутневым

Юрий Трутнев провел очередную встречу с победителем конкурса «Лидеры России» Ильей Купряшкиным. Он работает проректором по науке и инновациям в Тихоокеанском государственном университете. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Илья Купряшкин из Хабаровска победил в конкурсе «Лидеры России» в 2024 году. Его наставником стал заместитель председателя Правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В рамках программы развития полпред регулярно проводит с ним рабочие встречи.
Очередная встреча была посвящена подготовке предложений в программу Восточного экономического форума, а также вопросам науки и образования. Обсудили и перспективы развития Дальнего Востока и Арктики.
«За 2024 год общий объем исследований и инновационной деятельности ТОГУ составил 276,9 миллиона рублей. Рост по отношению к 2023 году составил 47,3%. Мы синхронизировали программу развития вуза с хартией технологического суверенитета Хабаровского края», — сказал Илья Купряшкин.
Вуз планирует собрать 100 технологических задач Дальнего Востока и решать их совместно с другими университетами.