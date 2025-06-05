Генсек НАТО заявил о пробелах в оборонном потенциале альянса

По словам Рютте, увеличение военных расходов имеет ключевое значение для укрепления обороноспособности НАТО и позволит организации эффективно защищаться в ближайшие 3−7 лет.
В середине февраля Рютте предложил странам НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, тогда как сейчас альянс придерживается нормы в 2%.
О необходимости увеличения расходов НАТО говорил и Дональд Трамп, выступая в январе на Всемирном экономическом форуме. Тогда он заявил, что будет добиваться, чтобы страны-члены альянса тратили оборону до 5% от ВВП.
Согласно данным западных СМИ, 23 из 32 стран-членов НАТО соблюдают установленный альянсом норматив, выделяя на оборону не менее 2% ВВП.