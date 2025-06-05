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Генсек НАТО заявил о пробелах в оборонном потенциале альянса

Генсек НАТО Марк Рютте в преддверии встречи министров обороны в Брюсселе сообщил о необходимости устранения пробелов в оборонном потенциале альянса, особо выделив системы ПВО, ракеты большой дальности и систему командования.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Он также считает, что НАТО необходимо усилить маневренные наземные подразделения, пишет «Интерфакс».

По словам Рютте, увеличение военных расходов имеет ключевое значение для укрепления обороноспособности НАТО и позволит организации эффективно защищаться в ближайшие 3−7 лет.

В середине февраля Рютте предложил странам НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, тогда как сейчас альянс придерживается нормы в 2%.

О необходимости увеличения расходов НАТО говорил и Дональд Трамп, выступая в январе на Всемирном экономическом форуме. Тогда он заявил, что будет добиваться, чтобы страны-члены альянса тратили оборону до 5% от ВВП.

Согласно данным западных СМИ, 23 из 32 стран-членов НАТО соблюдают установленный альянсом норматив, выделяя на оборону не менее 2% ВВП.