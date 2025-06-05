Мать закрывала голову сына руками: как убивали Шерзата Полата и что грозит виновным

— Самый тяжелый путь — это дорога на кладбище к сыну. Я не желаю ни одной матери такого горя, как у меня. Прошу: пусть эти люди больше никогда не выйдут на свободу. Хоть пожизненное, хоть 30 лет — но чтобы это стало уроком для других, — зачитал обращение матери Шерзата к суду адвокат семьи погибшего Мейрман Шекеев.