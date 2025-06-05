Мать закрывала голову сына руками: как убивали Шерзата Полата и что грозит виновным

В ночь на 4 октября 2024 года в городе Талгар Алматинской области Казахстана был до смерти забит 16-летний Шерзат Полат. Расследование резонансного дела, потрясшего всю страну, подходит к завершению. Ожидается, что уже 5 июня суд вынесет приговор обвиняемым. Что удалось выяснить следователям спустя более полугода с момента преступления и что может грозить виновным в совершении преступления — в материале «Вечерней Москвы».
Версия обвинения.
Согласно версии обвинения, которую публикует портал Orda.kz, вечером 3 октября 2024 года в 23:22 в магазин «Камажай», принадлежавший отцу Шерзата Каржаубаю Нурымову, зашел Дархан Аскентай в состоянии опьянения. Через некоторое время в магазин зашел Шерзат, чтобы поставить свой телефон на зарядку. Аскентай зашел с улицы за ним и также попросил подзарядить устройство.
После этого на улице Шерзат дважды ударил Аскентая по лицу якобы за то, что тот матом обругал его отца. Нурымов вышел на улицу, сделал сыну замечание и извинился перед мужчиной. Но тот не стал принимать извинения: вместо этого он позвонил своему знакомому Нурболу Токтаубаеву, который вскоре приехал к магазину вместе с другим приятелем.
Увидев, что Аскентай собирает людей, Нурымов позвал на помощь своего брата Нурганата Гаипбаева, дядю Шерзата. Тот просил у Токтаубаева и Аскентая прощения за случившееся, призывая решить все спокойно. Но последний продолжил провоцировать конфликт и звать людей на подмогу. Токтаубаев позвал к магазину «Камажай» своего брата Азамата и еще четверых знакомых, а Шерзат — своих друзей.
По версии следствия, один из обвиняемых, Абзал Шынасыл, ударил друга Шерзата по лицу, после этого началась массовая драка. Обвинение считает, что Шынасыл с умыслом на убийство ударил подростка кухонным ножом в область сердца. После удара Шерзат начал убегать, но упал, пробежав несколько метров. Толпа, участвующая в драке, набросилась на Гаипбаева, которого также несколько раз ударили ножом.
После произошедшего участники потасовки сбежали. Отец Шерзата отвез сына на своей машине в больницу, где подросток скончался.
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Подсудимым предъявлены обвинения по следующим статьям:
Абзал Шынасыл — «Хулиганство», «Убийство»;Равиль Сакиев — «Хулиганство», «Покушение на убийство»;Азамат Токтаубаев — «Хулиганство», «Кража»;Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет — «Хулиганство»;несовершеннолетний Думан Искаков — «Недонесение о тяжком преступлении».
Частично признали обвинения Шынасыл, Белгожаев, Азамат и Нурбол Токтаубаевы. Сакиев, Аскентай, Ильясов и Калиахмет не признали вину. Несовершеннолетний Искаков полностью отверг обвинения.
Гособвинитель Дана Сарсенбай запросила для подсудимых следующие сроки лишения свободы:
Абзал Шынасыл — 23 года;Равиль Сакиев — 20 лет;Азамат Токтаубаев — 15 лет;Нуркияс Ильясов — девять лет;Шынгыс Белгожаев, Нурбол Токтаубаев, Дархан Аскентай, Дидар Калиахмет — семь лет;несовершеннолетний Думан Искаков — один год шесть месяцев.
«Закрой рот, а то и тебя убьем».
17 апреля 2025 года началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве Шерзата Полата. В ходе заседаний были опрошены свидетели и подсудимые. Мать убитого подростка Гульбара Бишембиева, которая присутствовала на месте трагедии, рассказала, что отец Шерзата пытался вызвать скорую и полицию. Но по номерам экстренных служб никто не отвечал. Когда она пыталась защитить сына, участники драки хватали ее за руки и удерживали.
— Я им сказала: «Не трогайте моего ребенка, я его мама, прошу вас». Тогда Абзал Шынасыл ответил мне: «Закрой рот, а то и тебя убьем», — сообщила женщина в суде.
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В какой-то момент Бишембиева смогла вырваться и подбежать к сыну. Она увидела, что юноша ранен ножом, и пыталась закрыть голову Шерзата руками, пока подсудимый Ильясов бил по ней.
— Самый тяжелый путь — это дорога на кладбище к сыну. Я не желаю ни одной матери такого горя, как у меня. Прошу: пусть эти люди больше никогда не выйдут на свободу. Хоть пожизненное, хоть 30 лет — но чтобы это стало уроком для других, — зачитал обращение матери Шерзата к суду адвокат семьи погибшего Мейрман Шекеев.
Бабушка Шерзата Жумабике Кадирова тоже приехала на место трагедии вместе с его мамой. Она побежала в сторону внука, но ее сбили с ног.
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— Упавшего Шерзата избивала и пинала вся толпа. Не было человека, который бы стоял в стороне. Все они целенаправленно приехали убивать. Позже, когда они убегали, я увидела ножи у них, — вспоминала Кадирова.
После заседания суда бабушка Шерзата потеряла сознание. Очевидцы несли ее на руках до кареты скорой помощи.
В суде дал показания независимый судмедэксперт Тахир Халимназаров, известный по участию в расследовании дела об убийстве Салтанат Нукеновой, супруги экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Отвечая на вопросы прокурора, эксперт подтвердил, что в Шерзата воткнули нож с силой и «до рукоятки».
По словам Халимназарова, причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Он отметил, что возможности спасти жизнь Шерзата, вероятнее всего, не было. Подросток потерял как минимум полтора литра крови, в то время как потеря только одного литра уже является критической для человека.
Главный фигурант дела Абзал Шынасыл заявил, что признался в нанесении удара ножом Шерзату, договорившись с другими подсудимыми. По его словам, он решил «взять на себя Шерзата», а в ударах дяде подростка Гаипбаеву должен был признаться Белгожаев.
На заседании по делу об убийстве Шерзата 28 мая сторона защиты Шынасыла заявила отвод председательствующему судье Ержану Жанузакову. Однако суд отказал в удовлетворении этой просьбы.
Во время прений сторон подсудимые обвиняли в провокации конфликта дядю и отца Шерзата. Якобы именно из-за них ситуация накалилась и перешла в массовую драку. Некоторые обвиняли самого подростка в том, что он начал потасовку. А адвокаты подсудимых и вовсе предположили, что смертельную рану Шерзату случайно нанес его отец.
Что произошло после трагедии.
Спустя несколько дней после трагедии в доме, принадлежавшем отцу Шерзата, произошел пожар. В здании никто не проживал постоянно — члены семьи приезжали туда по хозяйственным нуждам. Родственники погибшего подростка рассказали, что накануне пожара в доме не было ничего подозрительного — ничего, что могло бы загореться само по себе. У здания обнаружили канистру и резиновые перчатки.
Чтобы предотвратить эскалацию ситуации, МВД Казахстана ввело в Талгар солдат Нацгвардии. Отец погибшего подростка Каржаубай Нурымов говорил, что из-за поступающих угроз и информационного давления его семья думала о том, чтобы покинуть страну. По заявлениям потерпевших, после инцидента было заведено уголовное дело по статье об угрозах.
Резонансная трагедия в Талгаре привела к изменениям в руководящем аппарате города и Алматинской области. От занимаемых должностей были освобождены аким (мэр — прим. «ВМ») Талгара Бахыт Куришбеков, его заместитель Матан Сагындык, прокурор Талгарского района Ескендир Бекманов и ряд других чиновников.
В ночь на 9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата, 30-летнего Нурганата Гаипбаева. Предположительно, мужчина покончил с собой. После похорон Гаипбаева отец и родственники Шерзата потребовали справедливого расследования в отношении убийства подростка. Нурымов забрался на крышу грузовика с ножом в руках и угрожал убить себя. Мужчину задержала полиция. В отношении него и других членов семьи завели административные и уголовные дела.
Пока подозреваемые ждали завершения расследования уголовного дела и начала суда, в Сети появилось видео, как они проводят время в изоляторе. Мужчины что-то праздновали в одной камере с тортом и свечами, музыкой, переключение которой управлялось голосовым помощником, а также пользовались смартфонами с доступом в интернет.
В конце февраля расследование дела об убийстве Шерзата Полата завершилось. Объем уголовного дела составил 62 тома. Были задержаны 11 подозреваемых, но на скамье подсудимых оказались только девять человек.
Какие сроки дадут подсудимым и почему.
Адвокат Джохар Утебеков отметил, что по делам, которые демонстрируются в прямом эфире — а за судом по делу Шерзата многие наблюдали онлайн в трансляциях Верховного суда Республики Казахстан, — судебная система должна демонстрировать народу свое единство.
— Точно так же было и по делу Куандыка Бишимбаева. Поэтому суд назначит всем подсудимым те сроки, которые запросила гособвинитель. Соответственно, единственный обвиняемый в убийстве подростка, Шынасыл, получит 23 года лишения свободы. Сакиев — 20 лет, так как ему дополнительно вменяется покушение на убийство дяди подростка Гаипбаева. Все остальные подсудимые получат максимально возможный срок за хулиганство — семь лет, — рассказал адвокат.
К сроку Азамата Токтаубаева суд прибавит два года за кражу телефона дяди Шерзата. А также шесть из семи лет из его предыдущего приговора за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В сумме суд назначит ему 15 лет лишения свободы, заявил юрист.
— Ильясову суд добавит два года из его неотбытого срока по предыдущему приговору — это девять лет лишения свободы. А несовершеннолетний Искаков за недонесение будет осужден на 1,5 года лишения свободы, — считает эксперт.
По его словам, судьба Шынасыла, как и других подсудимых, была предопределена еще до суда. Поэтому его показания о том, что якобы он «взял на себя Шерзата», не приведут к переквалификации его обвинения или оправдательному приговору.
— Первоначальные признательные показания подсудимых по понятным причинам ценятся судом выше в любой точке мира. Кроме того, только у него из подсудимых был изъят нож. Также показания против Шынасыла в этой части следствию дал другой обвиняемый — Ильясов. Поэтому судья осудит Шынасыла за убийство Шерзата с чистой совестью, — объяснил собеседник «ВМ».
Что касается заявления стороны защиты подсудимых, то это нельзя рассматривать как попытку затянуть процесс. Все адвокаты были вынуждены ездить в суд за 300 километров от своего города проживания и ночевать там в дни процесса. Поэтому в зале суда не было ни одного правозащитника, который хотел бы затянуть судебный процесс.
— Я считаю обоснованным заявленный судье отвод. Адвокат Абенов имел на него право, так как судья отказал ему в ходатайстве о допросе судебных экспертов-фототехников. Это нонсенс, ведь на практике суд сам старается допросить всех экспертов по делу для обеспечения полноты судебного следствия, — обратил внимание Утебеков.
По его словам, подобный отказ судьи действительно был в уголовной практике Казахстана. Но в итоге Верховный суд республики отменил приговор по этому делу, вернул его на новое рассмотрение и потребовал от нижестоящего суда допросить судебных экспертов, как того хотела защита.
— Очевидно, что судья неаккуратно и безосновательно спешил быстрее завершить процесс. Возможно, что по кулуарной просьбе прокуратуры он также не хотел допрашивать именно этих экспертов, — заключил адвокат.
В мае прошлого года суд в Казахстане приговорил экс-министра экономики страны Куандыка Бишимбаева к 24 годам тюрьмы в рамках расследования дела об убийстве жены Салтанат Нукеновой. Все, что известно об этом громком деле, — в материале «Вечерней Москвы».