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Беспрозванных отчитался о строительстве кампуса «Кантиана»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных принял участие в совещании под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

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Источник: KaliningradToday

В ходе совещания глава региона представил отчет о строительстве кампуса мирового уровня «Кантиана». Текущая техническая готовность объекта составляет 61%, что значительно превышает запланированные показатели.

В текущем году планируется ввод в эксплуатацию двух общежитий кампуса. Проект реализуется в рамках национального проекта.

Финансирование проекта включает значительные средства: — в декабре 2024 года вуз получил грант 100 млн рублей; — в 2025 году планируется выделение 500 млн рублей; — в 2026 году предусмотрено финансирование 400 млн рублей.

Особое внимание уделяется оснащению кампуса исследовательским оборудованием и мебелью. Губернатор отметил полное выполнение обязательств в этой части.

Совместно с индустриальными партнерами ведется работа по оснащению лабораторий кампуса, что позволит создать современную образовательную и исследовательскую среду.