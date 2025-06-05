Беспрозванных отчитался о строительстве кампуса «Кантиана»

В ходе совещания глава региона представил отчет о строительстве кампуса мирового уровня «Кантиана». Текущая техническая готовность объекта составляет 61%, что значительно превышает запланированные показатели.
В текущем году планируется ввод в эксплуатацию двух общежитий кампуса. Проект реализуется в рамках национального проекта.
Финансирование проекта включает значительные средства: — в декабре 2024 года вуз получил грант 100 млн рублей; — в 2025 году планируется выделение 500 млн рублей; — в 2026 году предусмотрено финансирование 400 млн рублей.
Особое внимание уделяется оснащению кампуса исследовательским оборудованием и мебелью. Губернатор отметил полное выполнение обязательств в этой части.
Совместно с индустриальными партнерами ведется работа по оснащению лабораторий кампуса, что позволит создать современную образовательную и исследовательскую среду.