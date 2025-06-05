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Денис Паслер утвердил субсидии на новые автобусы для свердловских городов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня, ФедералПресс. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер утвердил планы обновления общественного транспорта в муниципалитетах до 2030 года. Бюджетам городов планируется направлять субсидии свыше 300 миллионов рублей на покупку новых автобусов.

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«В этом году 12 городов Свердловской области получили субсидии на покупку 36 автобусов. Новые автобусы оборудованы всем необходимым для комфорта пассажиров и отвечают требованиям безопасности», — сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своих социальных сетях.

Главная задача — повышение безопасности пассажирских перевозок. Первые машины уже начали поступать в города Свердловской области.

Так, уже в 2025 году Краснотурьинск Свердловской области получил семь новых автобусов в рамках программы обновления общественного транспорта региона. Это автобусы российского производства среднего класса, оснащенные всем необходимым для пассажиров, включая системы климат-контроля и безопасности. Закупка проведена за счет субсидий из областного бюджета, покрывающих до 70% стоимости транспорта. Новые автобусы уже работают на трех маршрутах, выбранных муниципалитетом. Это должно улучшить транспортную доступность и снизить количество аварий из-за износа техники.

Кроме того, в 2025 году пять новых автобусов получили жители Новоуральска. Их покупка оказалась возможной, благодаря субсидиям из областного бюджета.

Еще 11 машин будут направлены на межмуниципальные маршруты — между Верхней Пышмой и Екатеринбургом, а также в Ирбит, Нижний Тагил и Красноуфимск.

В целом субсидии выделены 12 городам Свердловской области. Общий объем финансирования программы до 2030 года составит 1,5 млрд рублей, а в 2028 −2029 годах ежегодно будут выделять по 333,2 млн рублей.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подчеркнул, что обновление автопарка — часть стратегии повышения безопасности перевозок. До 2030 года в область поставят сотни новых автобусов, включая модели для междугородних направлений.