Денис Паслер утвердил субсидии на новые автобусы для свердловских городов

Так, уже в 2025 году Краснотурьинск Свердловской области получил семь новых автобусов в рамках программы обновления общественного транспорта региона. Это автобусы российского производства среднего класса, оснащенные всем необходимым для пассажиров, включая системы климат-контроля и безопасности. Закупка проведена за счет субсидий из областного бюджета, покрывающих до 70% стоимости транспорта. Новые автобусы уже работают на трех маршрутах, выбранных муниципалитетом. Это должно улучшить транспортную доступность и снизить количество аварий из-за износа техники.