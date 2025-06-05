Денис Паслер утвердил субсидии на новые автобусы для свердловских городов

«В этом году 12 городов Свердловской области получили субсидии на покупку 36 автобусов. Новые автобусы оборудованы всем необходимым для комфорта пассажиров и отвечают требованиям безопасности», — сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своих социальных сетях.
Главная задача — повышение безопасности пассажирских перевозок. Первые машины уже начали поступать в города Свердловской области.
Так, уже в 2025 году Краснотурьинск Свердловской области получил семь новых автобусов в рамках программы обновления общественного транспорта региона. Это автобусы российского производства среднего класса, оснащенные всем необходимым для пассажиров, включая системы климат-контроля и безопасности. Закупка проведена за счет субсидий из областного бюджета, покрывающих до 70% стоимости транспорта. Новые автобусы уже работают на трех маршрутах, выбранных муниципалитетом. Это должно улучшить транспортную доступность и снизить количество аварий из-за износа техники.
Кроме того, в 2025 году пять новых автобусов получили жители Новоуральска. Их покупка оказалась возможной, благодаря субсидиям из областного бюджета.
Еще 11 машин будут направлены на межмуниципальные маршруты — между Верхней Пышмой и Екатеринбургом, а также в Ирбит, Нижний Тагил и Красноуфимск.
В целом субсидии выделены 12 городам Свердловской области. Общий объем финансирования программы до 2030 года составит 1,5 млрд рублей, а в 2028 −2029 годах ежегодно будут выделять по 333,2 млн рублей.
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подчеркнул, что обновление автопарка — часть стратегии повышения безопасности перевозок. До 2030 года в область поставят сотни новых автобусов, включая модели для междугородних направлений.