CHIP: сеющая ужас российская подлодка «Князь Пожарский» изменит баланс сил в мире

Проект стратегических подводных ракетоносцев 995А показал себя как удачный и имеет хорошие перспективы по модернизации, а потому серия может быть продолжена и после того, как будут построены все подлодки, законтрактованные на данный момент. Девятый и десятый «Бореи» будут сданы флоту до 2030 года. Примерно в эти же сроки из состава МСЯС России будут выведены ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта (РПК СН) 667БДР («Кальмар») и 667БДРМ («Дельфин») и отправлены на утилизацию.