Что пишут зарубежные СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа 4 июня

Путин рассказал Трампу о содержании и итогах второй прямой встречи, которая прошла между представителями России и Украины в понедельник в Стамбуле. Он также сообщил, что Киев пытался сорвать мирный процесс, атаковав российские объекты гражданской инфраструктуры и военные аэродромы, но на провокацию Россия не поддалась. Трамп подтвердил Путину, что Вашингтон не был заранее проинформирован о готовящихся Киевом атаках.