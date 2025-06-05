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Что пишут зарубежные СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа 4 июня

В среду, 4 июня, состоялся четвертый телефонный разговор президентов России и США за последние месяцы. Разговор стал неожиданностью для мировых СМИ, поскольку запланирован не был и о нем предварительно не сообщалось.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Беседа, по данным Кремля, длилась 1 час 10 минут. Лидеры сочли разговор полезным и продуктивным.

Путин рассказал Трампу о содержании и итогах второй прямой встречи, которая прошла между представителями России и Украины в понедельник в Стамбуле. Он также сообщил, что Киев пытался сорвать мирный процесс, атаковав российские объекты гражданской инфраструктуры и военные аэродромы, но на провокацию Россия не поддалась. Трамп подтвердил Путину, что Вашингтон не был заранее проинформирован о готовящихся Киевом атаках.

Российский президент уведомил американского коллегу, что Россия ответит на террористические атаки Киева, предпринятые в минувшие выходные. Трамп в своем комментарии в соцcети Truth Social недовольства или предостережения Москве по этому поводу не выразил.

USA Today

В среду состоялся первый телефонный разговор Трампа с Путиным с тех пор, как на прошлой неделе американский президент публично предупредил российского коллегу о том, что тот «играет с огнем», атакуя Украину на фоне мирных переговоров.

NPR

Трамп воздержался от критики Путина после их телефонного разговора в среду. Разговор состоялся после того, как очередной раунд мирных переговоров в Стамбуле завершился незначительным продвижением в направлении прекращения трехлетнего конфликта на Украине.

ABC News

После того как Трамп в среду заявил, что провел «хороший» телефонный разговор с Путиным, посольство США на Украине выпустило предупреждение о растущей интенсивности российских атак и призвало граждан США «проявлять надлежащую осторожность».

Reuters

Путин в среду заявил Трампу, что ему придется ответить на атаки украинских беспилотников, а также назвал мирные переговоры с Украиной «полезными».

Конфликт на Украине разгорается с новой силой после почти четырех месяцев уговоров и угроз в адрес Москвы и Киева со стороны Трампа.

CNN

Трамп признал, что 75-минутный разговор не приведет к «немедленному миру» на Украине. Он не упомянул о том, что оказывал давление на российского лидера, чтобы тот «откалибровал» свои ответные меры после атаки украинских беспилотников на российские аэродромы в минувшие выходные. На Украине опасаются, что Трамп молчаливо одобряет ответные действия России.

Чем больше продолжается военный конфликт, тем выше вероятность того, что Украина рухнет.

The Guardian

Трамп, который во время своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что может закончить конфликт на Украине за 24 часа, не пытался отговорить российского лидера от ответных мер.

The New York Times

Вчерашний пост Трампа в Truth Social нарушил его редкое молчание по сложным международным вопросам: это первое заявление Трампа по поводу ошеломительной атаки беспилотников Киева на аэродромы в России.

Трамп описал разговор с Путиным в соцсети, как будто он был сторонним наблюдателем, и дал понять, что ответная реакция России — дело решенное.

Трамп испытывает особую неприязнь к Зеленскому, которого неоднократно называл «плохим парнем», подталкивающим мир к ядерной катастрофе.

Trump 100 Podcast

Взаимоотношения между Трампом и Путиными были разными: то бурные, то разочарования, то напряженные — в основном из-за колебаний Трампа. А Путин всегда был и остается очень последовательным в отношении американского президента.

Axios

Президент США ранее предупреждал своих собеседников, что атака Киева подтолкнет Кремль к жесткому ответу.

BBC*

Путин будет «мстить» Украине за атаку беспилотников, предупредил Трамп.

Российские официальные лица отказались подтвердить это в среду вечером, но ранее Москва заявляла, что военные варианты ответа «рассматриваются».

Все это не сулит ничего хорошего для усилий Трампа по заключению мира на Украине. Вчерашний комментарий Трампа звучит откровенно пессимистично.

Fox News

Это самый пессимистичный настрой Трампа в отношении того, чего можно достичь в телефонном разговоре и насколько реалистичным является мир или прекращение огня с Украиной. Но это, безусловно, часть переговорного процесса, часть дипломатических усилий. Трамп продолжает пытаться достичь мира.

* Сайт ВВС заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры