WP узнала, как Мерц готовился ко встрече с Трампом

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в четверг, консультировался с другими лидерами о том, как лучше проводить разговоры в Овальном кабинете, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.