WP узнала, как Мерц готовился ко встрече с Трампом

Президент США Дональд Трамп в четверг примет в Белом доме канцлера Германии Фридриха Мерца — это станет их первой очной встречей с момента вступления германского лидера в должность 6 мая.
«Мерц консультировался с другими лидерами, успешно встречавшимися с Трампом… о том, как лучше проводить встречи в Овальном кабинете, где иногда подстерегают засады», — говорится в публикации со ссылкой на неназванных дипломатов.
По данным издания, Мерц говорил об этом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как отмечает газета, у Трампа и Мерца состоялся «сердечный» телефонный разговор после вступления канцлера в должность.
«Они обменялись номерами мобильных телефонов, и обращаются друг к другу по имени», — пишет газета.
Согласно информации источника издания, английский язык Мерца «достаточно гибкий» для дружеского подшучивания.