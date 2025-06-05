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WP узнала, как Мерц готовился ко встрече с Трампом

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в четверг, консультировался с другими лидерами о том, как лучше проводить разговоры в Овальном кабинете, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп в четверг примет в Белом доме канцлера Германии Фридриха Мерца — это станет их первой очной встречей с момента вступления германского лидера в должность 6 мая.

«Мерц консультировался с другими лидерами, успешно встречавшимися с Трампом… о том, как лучше проводить встречи в Овальном кабинете, где иногда подстерегают засады», — говорится в публикации со ссылкой на неназванных дипломатов.

По данным издания, Мерц говорил об этом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как отмечает газета, у Трампа и Мерца состоялся «сердечный» телефонный разговор после вступления канцлера в должность.

«Они обменялись номерами мобильных телефонов, и обращаются друг к другу по имени», — пишет газета.

Согласно информации источника издания, английский язык Мерца «достаточно гибкий» для дружеского подшучивания.