WP: в США приостановили создание крупного центра содержания мигрантов

Как отмечает газета, в случае реализации контракта в США был бы создан крупнейший центр для содержания иммигрантов. В рамках проекта предполагалось соединить действующий центр для мигрантов Фолкстон и бывшую тюрьму, переделанную под место их содержания. Подобный центр мог бы вместить около трех тысяч человек, указывает издание.