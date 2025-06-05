«Русский язык — наш язык!» — заявил депутат во время рассмотрения декларации об устранении последствий «русификации» Латвии в советский период.
Росликов также выступил против включения проекта в повестку дня. Он сказал, что большая часть населения страны состоит из русских, которые каждый день дома говорят по-русски. И без них страна не сможет развиваться, уверен парламентарий.
Также латышский политик задался вопросом, планирует ли республика создавать отдельные закрытые зоны для русскоязычных и будет ли принимать закон, который бы запрещал родителям называть детей русскими именами.
В ответ на это спикер сейма Дайга Миериня объявила голосование об удалении Росликова за неэтичное поведение, «использование русского языка на заседании» и за неуважение к депутатам и парламенту. Решение поддержали 63 депутата.
В конце мая в Латвии утвердили закон, который запрещает чиновникам в служебных помещениях говорить на иных языках, кроме государственного. Новый регламент коснулся как порядка общения между парламентариями, так и внешней коммуникации.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы Латвии о массовом уничтожении военных мемориалов являются позором для страны. По его словам, таким образом Рига показывает неуважение к стране, которая спасла ее от фашизма. Песков указал, что Латвия «воюет со своей историей».