Axios: как Трамп на самом деле оценил атаки Украины на российские аэродромы

Согласно статье, тщательно спланированная украинская операция, получившая название «Паутина» и проведенная Киевом дистанционно, показала, что у Украины гораздо больше «козырей», чем предполагал Трамп. Однако, как отмечается, она также подтолкнула Владимира Путина к ответной эскалации, и теперь Трамп обеспокоен, что это еще больше усложнит его дипломатическую миссию по прекращению огня.
Хотя до вчерашнего дня Трамп на публике был, на удивление, молчалив, когда речь заходила о воскресных атаках Украины на Россию, наедине, как утверждают источники Axios, он восхищался проведенной операцией.
По словам одного из источников, Трамп по поводу атак Киева сказал «довольно сильно». Один из советников Трампа заявил следующее: «С международной точки зрения, это как чихуахуа наносит серьезный ущерб гораздо более крупной собаке».
Кроме того, Трамп предупредил своих собеседников, что украинские атаки подтолкнут Путина к жестким ответным мерам, пишет издание. А это, на его взгляд, может свести на нет все его мирные усилия, которые привели к первым прямым переговорам между сторонами конфликта за последние три года.
Сейчас очень опасный момент. Атака беспилотников (Трампа) не удивила, потому что на войне происходит именно это. Однако он опасается затягивания боевых действий. Он хочет прекращения огня, поэтому разочаровывается всякий раз, когда происходит подобное.