Axios: как Трамп на самом деле оценил атаки Украины на российские аэродромы

Кроме того, Трамп предупредил своих собеседников, что украинские атаки подтолкнут Путина к жестким ответным мерам, пишет издание. А это, на его взгляд, может свести на нет все его мирные усилия, которые привели к первым прямым переговорам между сторонами конфликта за последние три года.