«По расчетам Лондона, это должно “встряхнуть” системную политическую оппозицию, придать ей “второе дыхание” и мобилизовать на развертывание нового витка борьбы за отстранение правящей “Грузинской мечты” от власти», — говорится в сообщении службы.
В СВР рассказали о «работе» Лондона с грузинской оппозицией
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Лондон рассчитывает «встряхнуть» грузинскую оппозицию и мобилизовать на новый виток борьбы за отстранение «Грузинской мечты» от власти, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.