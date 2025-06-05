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В СВР рассказали о «работе» Лондона с грузинской оппозицией

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Лондон рассчитывает «встряхнуть» грузинскую оппозицию и мобилизовать на новый виток борьбы за отстранение «Грузинской мечты» от власти, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Источник: © РИА Новости

«По расчетам Лондона, это должно “встряхнуть” системную политическую оппозицию, придать ей “второе дыхание” и мобилизовать на развертывание нового витка борьбы за отстранение правящей “Грузинской мечты” от власти», — говорится в сообщении службы.