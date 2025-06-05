WP: ограничения на въезд в США для граждан ряда стран вызовут хаос

Трамп в среду полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити, Сомали и Иран. Кроме того, Трамп также подписал указ, ограничивающий въезд в США гражданам семи стран, включая Кубу, Туркменистан и Венесуэлу.

«Недавно объявленный президентом Дональдом Трампом запрет на въезд поселил страх и сомнения (о будущем — ред.) среди тех, кого он коснулся напрямую, и, как ожидается, вызовет хаос и нарушения в путешествиях и повседневной жизни», — пишет издание.

По мнению Washington Post, объявленные меры ударят по тем, кто собирался в ближайшее время переехать в США, особенно из Афганистана. Кроме того, как отмечает издание, запрет на въезд серьезно скажется на гаитянцах, поскольку их страна сейчас переживает «один из худших кризисов» за долгое время.