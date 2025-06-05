WP: ограничения на въезд в США для граждан ряда стран вызовут хаос

Трамп в среду полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити, Сомали и Иран. Кроме того, Трамп также подписал указ, ограничивающий въезд в США гражданам семи стран, включая Кубу, Туркменистан и Венесуэлу.
«Недавно объявленный президентом Дональдом Трампом запрет на въезд поселил страх и сомнения (о будущем — ред.) среди тех, кого он коснулся напрямую, и, как ожидается, вызовет хаос и нарушения в путешествиях и повседневной жизни», — пишет издание.
Газета также обращает внимание на то, что при объявлении ограничений Трамп упомянул теракт в Боулдере, штате Колорадо, в результате которого пострадали 15 человек. Подозреваемый в совершении теракта — мигрант из Египта, однако в списке стран, попавших под запрет, этого государства не оказалось.
Телеканал ABC 4 июня сообщил, что число пострадавших при теракте в городе Боулдер американского штата Колорадо возросло до 15 человек.
Ранее западные СМИ сообщали, что 1 июня в городе Боулдер штата Колорадо в результате нападения во время демонстрации в поддержку израильских заложников в секторе Газа пострадали восемь человек в возрасте от 52 до 88 лет. Один из них находился в критическом состоянии. Нападавший использовал самодельное воспламеняющееся устройство и выкрикивал пропалестинский лозунг.