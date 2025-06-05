Bloomberg: США отказались обеспечить воздушное прикрытие европейского контингента на Украине

Согласно статье, Великобритания и Франция настаивали на том, что поддержка США необходима, чтобы удержать Россию от нарушения любого будущего соглашения о прекращении огня. В частности, речь шла о военно-воздушной мощи, наблюдении за границами и разведданными США. Но европейские союзники в ходе переговоров со своими американскими коллегами пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп не предоставит гарантий, которых они добивались.