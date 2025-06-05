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Bloomberg: США отказались обеспечить воздушное прикрытие европейского контингента на Украине

США отказываются предоставлять средства противовоздушной обороны для поддержки «сил сдерживания», которые Великобритания и Франция планируют создать на Украине после прекращения огня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Великобритания и Франция настаивали на том, что поддержка США необходима, чтобы удержать Россию от нарушения любого будущего соглашения о прекращении огня. В частности, речь шла о военно-воздушной мощи, наблюдении за границами и разведданными США. Но европейские союзники в ходе переговоров со своими американскими коллегами пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп не предоставит гарантий, которых они добивались.

Как отмечает издание, это лишний раз подчеркивает, что западные союзники расходятся во мнениях относительно того, как противостоять России в конфликте на Украине.

В европейских столицах вынуждены были скорректировать оценку того, что необходимо для «сдерживания России». Теперь они считают, что сочетания вооруженных сил Украины, подготовки союзников, европейских войск и авиации, размещенных на восточном фланге НАТО, и патрулирования в Черном море достаточно, говорится в статье.

Как утверждают источники, Великобритания и Франция завершили разработку плана того, где на Украине будут базироваться европейские «силы сдерживания» и как они будут действовать, но отложили этот план до возобновления переговоров о прекращении огня.