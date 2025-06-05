ABC узнала, что Испания блокирует идею НАТО о военных расходах

По информации источников издания, Мадрид принципиально не принимает идею фиксированного процента оборонных расходов от ВВП, в отличие от других стран-участниц. Как ранее заявляла министр обороны Маргарита Роблес, Испания предпочитает формулировать обязательства через реализацию конкретных целей по наращиванию военных возможностей.
Текущая встреча министров обороны НАТО в Брюсселе станет последней перед саммитом в Гааге, где планировалось утвердить пятипроцентный целевой показатель. Издание отмечает, что в случае сохранения нынешней позиции премьер-министр Педро Санчес может столкнуться с Дональдом Трампом на саммите, «что может иметь серьезные последствия». Ранее посол США в НАТО Мэттью Уитакер выражал уверенность, что Испания в итоге согласится с предложением.
Другие страны — члены НАТО, включая Францию и Италию, также сталкиваются с бюджетными ограничениями, в то время как Нидерландам и Португалии предстоит преодолеть внутриполитические разногласия. Германия, несмотря на готовность увеличить расходы, может столкнуться с ограничениями производственных мощностей оборонной промышленности.
Эксперты отмечают, что в сложившейся ситуации Вашингтон может рассмотреть возможность частичного вывода около 80 тысяч американских военнослужащих, дислоцированных в Европе. Масштаб этого шага, если он будет совершен, покажет уровень напряженности в трансатлантических отношениях.
Чиновники, занимающиеся вопросами безопасности, в апреле сообщили Bloomberg, что военные бюджеты стран НАТО, вероятно, следует увеличить до 4% от ВВП, подняв до уровня холодной войны, чтобы выполнить цели альянса. Тогда агентство отмечало, что альянс вряд ли согласует новую планку, поскольку даже нынешний минимальный порог расходов в 2% вызвал споры и только семь из 30 государств блока достигли его.