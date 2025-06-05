ABC узнала, что Испания блокирует идею НАТО о военных расходах

Чиновники, занимающиеся вопросами безопасности, в апреле сообщили Bloomberg, что военные бюджеты стран НАТО, вероятно, следует увеличить до 4% от ВВП, подняв до уровня холодной войны, чтобы выполнить цели альянса. Тогда агентство отмечало, что альянс вряд ли согласует новую планку, поскольку даже нынешний минимальный порог расходов в 2% вызвал споры и только семь из 30 государств блока достигли его.