Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп поговорил с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает агентство «Синьхуа».

Источник: AP 2024

Разговор состоялся вечером 5 июня по пекинскому времени по инициативе президента США, передает издание.

США после прихода к власти администрации Трампа вступили в торговую войну с Китаем. Вашингтон поднял пошлины на весь импорт из этой страны до 145%. Пекин ввел симметричные меры в размере 125%. В мае на встречах в Женеве сторонам удалось договориться о снижении американских пошлин на китайские товары с 145 до 30%, и наоборот, китайских пошлин на продукцию из США — с 125 до 10% на 90 дней.

Материал дополняется