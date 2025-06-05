Трамп поговорил с Си Цзиньпином

США после прихода к власти администрации Трампа вступили в торговую войну с Китаем. Вашингтон поднял пошлины на весь импорт из этой страны до 145%. Пекин ввел симметричные меры в размере 125%. В мае на встречах в Женеве сторонам удалось договориться о снижении американских пошлин на китайские товары с 145 до 30%, и наоборот, китайских пошлин на продукцию из США — с 125 до 10% на 90 дней.