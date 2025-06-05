Орбан обвинил лидеров ЕС в подготовке превентивного удара по России

«Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО, и только превентивный удар может остановить ее», — сказал Орбан. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у Москвы нет причин воевать с альянсом, как и агрессивных намерений по отношению к Европе.