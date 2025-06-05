По словам политика, нынешнее руководство ЕС пытается подменить свою основную задачу — укрепление благополучия сообщества — борьбой с Россией. Своей главной целью Брюссель считает «противостояние России на Востоке», заявил он.
«Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО, и только превентивный удар может остановить ее», — сказал Орбан. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у Москвы нет причин воевать с альянсом, как и агрессивных намерений по отношению к Европе.
Конфликт на Украине, который лидеры стран ЕС хотят продолжать, рассматривается как такой превентивный удар, отметил премьер-министр.
Интересам безопасности Европы, по мнению Орбана, отвечает скорейшее урегулирование конфликта на Украине. Будапешт, по мнению премьера, должен поддерживать антивоенные инициативы. Поддержку Брюсселем военного конфликта на Украине Орбан назвал самой большой проблемой для венгров.
Венгрия неоднократно призывала к активным усилиям по урегулированию конфликта на Украине. Орбан осуждал Европейский союз за поставки Украине вооружений и финансовую помощь Киеву (Россия призывает их прекратить). По его мнению, лидеры стран ЕС готовят Европу к вступлению в военный конфликт Москвы и Киева.
Конфликт на Украине может затянуться на долгое время, в том числе из-за «разрыва между миротворческими силами» во главе с президентом США Дональдом Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, считает Орбан. Украина, как и Евросоюз, хочет продолжать боевые действия, уверен венгерский премьер.