Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: новый президент Южной Кореи настроен на сближение с Россией

В Южной Корее прошли досрочные выборы президента после импичмента предыдущего лидера страны Юн Сок Ёля. Победу на них одержал Ли Чжэ Мён, который настроен против Украины, пишет «Телеграф».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Ли неоднократно выступал против военной поддержки Украины, аргументируя это тем, что Южная Корея должна сохранять дружеские отношения с Китаем и Россией. Демократическая партия «Тобуро» («Вместе»), представителем которой он является, известна своим положительным отношением к режиму в Северной Корее и стремится с помощью Пекина или Москвы найти понимание с Пхеньяном, говорится в статье.

Во время предыдущих президентских выборов в 2022 году Ли обвинил президента Украины в развязывании конфликта.

Он сказал, что Владимир Зеленский, которому «недостает знаний в политике и дипломатии, спровоцировал Россию, и поэтому несет ответственность за начало войны».

После обрушившейся на Ли критики за эти слова, он вынужден был принести извинения. Однако в 2023 году Ли осудил тогдашнего президента Юн Сок Ёля за то, что тот заговорил о возможности передачи оружия Украине. До сих пор Южная Корея воздерживалась от прямых поставок оружия Киеву, поскольку в стране действует решение Совета национальной безопасности о запрете поставок оружия государствам, находящимся в состоянии войны.