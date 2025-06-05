СМИ: новый президент Южной Кореи настроен на сближение с Россией

Согласно статье, Ли неоднократно выступал против военной поддержки Украины, аргументируя это тем, что Южная Корея должна сохранять дружеские отношения с Китаем и Россией. Демократическая партия «Тобуро» («Вместе»), представителем которой он является, известна своим положительным отношением к режиму в Северной Корее и стремится с помощью Пекина или Москвы найти понимание с Пхеньяном, говорится в статье.
Во время предыдущих президентских выборов в 2022 году Ли обвинил президента Украины в развязывании конфликта.
После обрушившейся на Ли критики за эти слова, он вынужден был принести извинения. Однако в 2023 году Ли осудил тогдашнего президента Юн Сок Ёля за то, что тот заговорил о возможности передачи оружия Украине. До сих пор Южная Корея воздерживалась от прямых поставок оружия Киеву, поскольку в стране действует решение Совета национальной безопасности о запрете поставок оружия государствам, находящимся в состоянии войны.