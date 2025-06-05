СМИ: новый президент Южной Кореи настроен на сближение с Россией

После обрушившейся на Ли критики за эти слова, он вынужден был принести извинения. Однако в 2023 году Ли осудил тогдашнего президента Юн Сок Ёля за то, что тот заговорил о возможности передачи оружия Украине. До сих пор Южная Корея воздерживалась от прямых поставок оружия Киеву, поскольку в стране действует решение Совета национальной безопасности о запрете поставок оружия государствам, находящимся в состоянии войны.