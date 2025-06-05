Меркель назвала «убедительный ответ» Запада Путину

В Прагу Меркель прибыла для презентации мемуаров «Свобода», которые в Германии поступили в продажу в конце ноября 2024 года. На пресс-конференции Меркель спросили, возможен ли прочный мир с Россией. В ответ она указала на важность сохранения Запада в его нынешнем виде. «Лучшим решением и самым сильным ответом Путину было бы сохранение единства США и Европы», — ответила она.