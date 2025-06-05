В Прагу Меркель прибыла для презентации мемуаров «Свобода», которые в Германии поступили в продажу в конце ноября 2024 года. На пресс-конференции Меркель спросили, возможен ли прочный мир с Россией. В ответ она указала на важность сохранения Запада в его нынешнем виде. «Лучшим решением и самым сильным ответом Путину было бы сохранение единства США и Европы», — ответила она.
Меркель также подчеркнула, что западные страны должны продолжать оказывать поддержку Украине и укреплять ее обороноспособность даже после завершения конфликта. «Прочный мир с Путиным возможен только в том случае, если Украина будет сильной. Путин прекрасно понимает язык силы», — сказала она.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву, указывая, что это затягивает конфликт и не способствует переговорам.
Меркель занимала пост канцлера ФРГ в 2005—2021 годах. Книга с ее мемуарами, названная «Свобода» (Freiheit), состоит из пяти больших глав. В ней Меркель рассказывает, как ей удалось стать первой женщиной-канцлером объединенной Германии и встретить вызовы, которые переживала Европа. В мемуарах Меркель поделилась подробностями диалогов с мировыми лидерами, включая российского президента Владимира Путина.
Как напоминает Hospodářské noviny, в мемуарах Меркель писала, что «потеряла доверие» к Путину после присоединения Крыма к России. Тем не менее она решила не разрывать связи с российским президентом, хотя контакты между Берлином и Москвой все-таки сократились. Позднее Меркель объяснила, что диалог с Путиным нужен был для предотвращения конфликта на Украине.
В декабре 2022 года в интервью Zeit Меркель рассказала, что минские соглашения, которые были подписаны в 2014—2015 годах, должны были «дать Украине время», и Киев использовал его, «чтобы стать сильнее». Путин заявил, что слова политика разочаровали его, все участники соглашения «обманывали» Россию, а переговоры велись для «накачки» Украины западным оружием.
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