Трамп: Путин заявил, что Россия ответит на удары Украины по аэродромам

«Украина будет пытаться использовать наш ответный удар в своих целях и попытается нас дискредитировать и показать какие-то страшные гуманитарные последствия от ответного удара. Здесь важно предупредить американцев заранее, что их будут пытаться ввести вот в это заблуждение. Так что если вдруг какая-то зенитная ракета упадет на жилой дом, то это не Россия», — отметил эксперт.