Дмитриев: разговор Путина и Трампа вызвал панику на Западе

4 июня Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По его итогам Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что «это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру». По словам Дональда Трампа, российский коллега предупредил его об ответе на недавние атаки Киева на российские аэродромы. В разговоре также была затронута тема Ирана. Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин выразил готовность России содействовать успеху переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной программе.