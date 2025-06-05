СМИ: Нидерланды передадут Украине более 100 кораблей и катеров в рамках нового пакета помощи

Согласно статье, о новом пакете поддержки Украины Брекельманс объявил в Брюсселе 4 июня, перед началом заседания контактной группы по Украине в формате Рамштайн.
Объявляю о новом пакете поддержки (Украины) в размере 400 млн евро в сфере морской безопасности. Он будет включать более 100 кораблей, патрульных и транспортных катеров, перехватчиков, судов специального назначения. То есть широкий спектр из более чем 100 судов.
По его словам, пакет также включает в себя более 50 морских беспилотников, а также системы вооружения, датчики и комплектующие.
Он добавил, что Нидерланды также намерены поддерживать Украину в вопросах «свободы судоходства и сохранения торговых морских путей».
В конце мая Министерство обороны Нидерландов подтвердило отправку Киеву последней партии из 24 истребителей F-16. Сообщается, что Румыния и Нидерланды создадут совместный центр по обучению украинского персонала обслуживанию F-16.