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СМИ: Нидерланды передадут Украине более 100 кораблей и катеров в рамках нового пакета помощи

Нидерланды передадут Украине большой пакет военной помощи в сфере морской безопасности, в который входят корабли, катера и морские беспилотники, на общую сумму 400 млн евро, пишет издание «Европейская правда» со ссылкой на министра обороны Рубена Брекельманса.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, о новом пакете поддержки Украины Брекельманс объявил в Брюсселе 4 июня, перед началом заседания контактной группы по Украине в формате Рамштайн.

Объявляю о новом пакете поддержки (Украины) в размере 400 млн евро в сфере морской безопасности. Он будет включать более 100 кораблей, патрульных и транспортных катеров, перехватчиков, судов специального назначения. То есть широкий спектр из более чем 100 судов.

Рубен Брекельманс
министр обороны Нидерландов

По его словам, пакет также включает в себя более 50 морских беспилотников, а также системы вооружения, датчики и комплектующие.

Он добавил, что Нидерланды также намерены поддерживать Украину в вопросах «свободы судоходства и сохранения торговых морских путей».

В конце мая Министерство обороны Нидерландов подтвердило отправку Киеву последней партии из 24 истребителей F-16. Сообщается, что Румыния и Нидерланды создадут совместный центр по обучению украинского персонала обслуживанию F-16.