СМИ: Нидерланды передадут Украине более 100 кораблей и катеров в рамках нового пакета помощи

Объявляю о новом пакете поддержки (Украины) в размере 400 млн евро в сфере морской безопасности. Он будет включать более 100 кораблей, патрульных и транспортных катеров, перехватчиков, судов специального назначения. То есть широкий спектр из более чем 100 судов.