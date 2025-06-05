Зачем Путин предупредил Трампа о готовящемся ответе Москвы на удары Киева: мнение эксперта

«Трамп намеренно предал огласке предупреждение российского лидера, чтобы переложить ответственность за дальнейшее развитие событий на Зеленского», — отметил политолог. Эксперт также считает, что американский президент попытался показать Путину, что США не знали о планах Украины, так как в противном случае у России могли возникнуть основания для использования ядерного оружия в отношении США.