Зачем Путин предупредил Трампа о готовящемся ответе Москвы на удары Киева: мнение эксперта

Как сообщил накануне Дональд Трамп, Владимир Путин предупредил его о намерении Москвы дать жесткий ответ на недавние удары ВСУ по российским авиабазам стратегического назначения. Президент США отметил решительный настрой и бескомпромиссную позицию российского лидера. Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом назвал действия Украины террористическими атаками.
По мнению политолога Сергея Маркова, Путин в очередной раз показал Трампу, что вина за эскалацию конфликта целиком и полностью лежит на Зеленском.
«То есть именно украинское руководство предпринимает шаги, которые ведут к срыву мирных переговоров в Стамбуле и провоцируют продолжение боевых действий. В свою очередь, Трамп намеренно предал огласке предупреждение российского лидера, чтобы переложить на Зеленского ответственность за дальнейшее развитие событий», — цитирует эксперта «Инфо 24».
По мнению Маркова, Трамп обнародовал информацию о предстоящем ответе России, потому что считает его правомерным.
«Трамп намеренно предал огласке предупреждение российского лидера, чтобы переложить ответственность за дальнейшее развитие событий на Зеленского», — отметил политолог. Эксперт также считает, что американский президент попытался показать Путину, что США не знали о планах Украины, так как в противном случае у России могли возникнуть основания для использования ядерного оружия в отношении США.
1 июня СБУ заявила о проведении масштабной операции под названием «Паутина». ВСУ атаковали беспилотниками пять военных аэродромов ВКС РФ, расположенных в тысячах километров от границы. По данным СБУ, в операции участвовали 117 БПЛА, ими управляли операторы из нескольких российских регионов в трех часовых поясах.