Трамп рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином

По его словам, беседа длилась полтора часа и была сосредоточена почти полностью на вопросах торговли. Лидеры обсудили реализацию нового торгового соглашения и договорились направить делегации для продолжения переговоров. По словам Трампа, вопросы России, Украины или Ирана на состоявшейся дискуссии на поднимались.