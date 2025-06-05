По его словам, беседа длилась полтора часа и была сосредоточена почти полностью на вопросах торговли. Лидеры обсудили реализацию нового торгового соглашения и договорились направить делегации для продолжения переговоров. По словам Трампа, вопросы России, Украины или Ирана на состоявшейся дискуссии на поднимались.
Трамп рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином
ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином не обсуждал Россию, Украину или Иран.