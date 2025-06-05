Трамп назначил нового главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе

В прошлом Гринкевич был летчиком, летал на истребителях F-16 и F-22. Кроме того, Гринкевич четыре года служил в штабе Центрального командования (CENTCOM), помогая руководить Вооруженными силами США на Ближнем Востоке, дополнила «Газета.Ru».