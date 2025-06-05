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Трамп назначил нового главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе

Американский лидер Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича на пост верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, а также главы Европейского командования Вооруженных сил США. Об этом 6 июня сообщили в пресс-службе министерства обороны США.

Источник: AP 2024

«НАТО согласилась назначить генерал-лейтенанта Гринкевича верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе», — уточнили на сайте ведомства.

На момент назначения Гринкевич занимал пост директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов (J-3) в Пентагоне. Его утверждение на должность прошло при поддержке союзников по НАТО.

В прошлом Гринкевич был летчиком, летал на истребителях F-16 и F-22. Кроме того, Гринкевич четыре года служил в штабе Центрального командования (CENTCOM), помогая руководить Вооруженными силами США на Ближнем Востоке, дополнила «Газета.Ru».

15 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти Соединенных Штатов хотят, чтобы в структуре НАТО не было «слабых звеньев». Он также добавил, что Трамп утвердил оборонный бюджет, который исчисляется несколькими триллионами долларов.