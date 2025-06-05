Высокий представитель генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос 23 мая рассказал, что милитаризация политического мышления стран ЕС является опасной тенденцией. Он подчеркнул, что европейское сообщество было создано с целью установления мира, поэтому сейчас Европа противоречит идеям основателей сообщества, так как союз возвращается к производству оружия и военной техники.