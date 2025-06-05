«Гонка вооружений — это не признак силы, а проявление слабости политического проекта [ЕС], утратившего смысл своего существования», — говорится в материале.
Как отмечает издание, проект перевооружения Европы, задуманный в целях якобы «сдерживания» России, знаменует упадок «культуры права» в пользу «культуры господства». Таким образом, ЕС отказывается от своей изначальной миссии, чтобы соответствовать логике силы, которая «опустошает его правовую и конституционную природу» и лишает его «всякой философской глубины».
«При отсутствии этих философских и правовых усилий Европа обречена стать тем, чем она поклялась никогда больше не быть: континентом, вооруженным против себя», — заключает автор статьи.
Высокий представитель генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос 23 мая рассказал, что милитаризация политического мышления стран ЕС является опасной тенденцией. Он подчеркнул, что европейское сообщество было создано с целью установления мира, поэтому сейчас Европа противоречит идеям основателей сообщества, так как союз возвращается к производству оружия и военной техники.