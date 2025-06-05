Трамп «недоволен» эскалацией на Украине

«Мы получили новости, что будут боевые действия. Кое-что произошло несколько дней назад, и теперь они дают ответ, и так все идет, — сказал Трамп журналистам в Белом доме.— Это нехорошо». «Я недоволен», — добавил американский лидер.
Фридрих Мерц прибыл в Вашингтон 5 июня. Это его первый визит в Соединенные Штаты с момента вступления в должность 6 мая. Накануне переговоров Фридрих Мерц сказал, что планирует обсудить конфликт на Украине, тарифы США и оборонные расходы НАТО на встрече с президентом США Дональдом Трампом. При этом канцлер отметил, что не ожидает серьезных прорывов по этим вопросам. Ранее он говорил, что намерен «пролоббировать перед президентом США справедливое прекращение огня» между Россией и Украиной.
С момента прихода нового канцлера в Германии неоднократно призывали усилить давление на Россию для того, чтобы ускорить завершение конфликта на Украине. Фридрих Мерц призывал сделать это посредством новых санкционных ограничений. На текущей неделе глава МИД Германии призывал «как можно скорее» принять 18-й пакет санкций против России.