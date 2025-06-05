Трамп «недоволен» эскалацией на Украине

Фридрих Мерц прибыл в Вашингтон 5 июня. Это его первый визит в Соединенные Штаты с момента вступления в должность 6 мая. Накануне переговоров Фридрих Мерц сказал, что планирует обсудить конфликт на Украине, тарифы США и оборонные расходы НАТО на встрече с президентом США Дональдом Трампом. При этом канцлер отметил, что не ожидает серьезных прорывов по этим вопросам. Ранее он говорил, что намерен «пролоббировать перед президентом США справедливое прекращение огня» между Россией и Украиной.