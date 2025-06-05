Последние зарубежные новости за 5 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Указ Трампа о запрете и ограничении въезда в США для граждан ряда стран вызовет хаос и крах повседневной жизни в попавших под эти меры государствах, считает Washington Post. Полный запрет коснется 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Гаити и Иран, а ограничения — граждан семи других стран.