Последние зарубежные новости за 5 июня 2025 года: свежие события текущего дня

«Дело решенное»: зарубежные СМИ о разговоре Путина и Трампа
4 июня Путин и Трамп неожиданно созвонились. СМИ, включая NPR, отметили, что Трамп воздержался от критики в адрес Путина. ABC News отмечает, что после разговора посольство США на Украине призвало граждан «проявлять надлежащую осторожность».
ABC узнала, что Испания блокирует идею НАТО о военных расходах
Правительство Испании блокирует в НАТО соглашение об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП, предпочитая конкретные цели вместо фиксированных процентов. Эксперты отмечают, что из-за текущей ситуации Вашингтон может частично вывести около 80 тысяч своих военных из Европы.
WP: ограничения на въезд в США для граждан ряда стран вызовут хаос
Указ Трампа о запрете и ограничении въезда в США для граждан ряда стран вызовет хаос и крах повседневной жизни в попавших под эти меры государствах, считает Washington Post. Полный запрет коснется 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Гаити и Иран, а ограничения — граждан семи других стран.
Axios узнал реакцию Трампа на атаку ВСУ по аэродромам
Трамп назвал украинскую атаку беспилотников на российские аэродромы «сильной» и «дерзкой». Кроме того, он предупредил своих собеседников, что украинские атаки подтолкнут Путина к жестким ответным мерам.
JP: Израиль не допустит судно с Гретой Тунберг на борту в сектор Газа
Израиль не разрешит Грете Тунберг и другим членам гуманитарного судна «Мадлен» войти в сектор Газа. Решение связано с сохранением морской блокады и опасениями за экипаж.