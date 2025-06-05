О чем говорили по телефону Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Главное

Сегодня состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Звонок состоялся по инициативе главы Белого дома. Трамп назвал беседу «очень позитивной» и сообщил, что главной темой разговора была торговля. Господин Си призвал американского президента отменить введенные ограничения против Китая.