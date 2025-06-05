Трамп предупредил о риске эскалации между Россией и Украиной

Урегулирование на Украине было одним из предвыборных обещаний республиканца. Но в последнее время Трамп все больше разочаровывается в попытках мирного урегулирования, писал ABC. После возвращения Трампа в Белый дом США провели серию встреч с представителями России и Украины. 16 мая и 2 июня состоялись первые с 2022 года прямые переговоры делегаций Москвы и Киева.