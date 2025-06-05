Трамп предупредил о риске эскалации между Россией и Украиной

«Я бы хотел, чтобы он закончился; возможно, он закончится. Но поступают новости о том, что предстоят бои. Кое-что произошло пару дней назад. Это нехорошо. Но я думаю, что в конечном счете нам удастся остановить кровопролитие», — сказал Трамп.
Российское Минобороны 1 июня сообщило, что Украина атаковала аэродромы в пяти регионах с применением FPV-дронов. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.
Трамп и Путин обсудили эту атаку накануне во время телефонного разговора. По словам американского лидера, российский президент «очень решительно» заявил, что Россия пойдет на ответные действия. «Я говорил ему, что не надо, что нужно остановиться», — прокомментировал Трамп разговор с Путиным.
В конце мая Минобороны России отчиталось о нескольких масштабных ударах по Украине, в том числе с использованием ракетного комплекса «Искандер». Взрывы раздавались в Киеве, Одессе, Харькове. Военное ведомство неоднократно подчеркивало, что целями атак являются исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
После атак по Украине американский президент заявил, что Владимир Путин «играет с огнем», предупредив о возможности введения санкций против России. В Кремле связывали критику Трампа в адрес Путина с «эмоциональной перегрузкой» на фоне усилий для начала переговоров России и Украины.
Урегулирование на Украине было одним из предвыборных обещаний республиканца. Но в последнее время Трамп все больше разочаровывается в попытках мирного урегулирования, писал ABC. После возвращения Трампа в Белый дом США провели серию встреч с представителями России и Украины. 16 мая и 2 июня состоялись первые с 2022 года прямые переговоры делегаций Москвы и Киева.