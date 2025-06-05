Мерц сделал необычный подарок Трампу

«Я бы даже хотел оставить себе это свидетельство», — сказал Мерц.
На кадрах видно, как Мерц, будучи в самолете, держит в руках документ в золотой рамке. Свидетельство разделили на две части: оригинал на немецком языке, написанный каллиграфическим почерком, ниже — перевод на английский.
Мерц вручил Трампу подарок в начале пресс-конференции.
Фредерик Трамп родился в Баварии в 1869 году. В возрасте 16 лет переехал в США. В 1892 году Трамп получил американское гражданство. Работал парикмахером и менеджером отеля, также занимался недвижимостью.