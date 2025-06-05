Мерц назвал ошибкой газопровод «Северный поток — 2»

16 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в очередной раз призвала «повысить давление на Россию» и пообещала ввести «новые санкции» против взорванных «Северных потоков», энергетики и финансового сектора России. Позже Мерц заявил о поддержке предложения ЕК ввести санкции в отношении «Северных потоков». Санкции ЕС по «Северным потокам» могут быть направлены против компании — оператора трубопроводов или других компаний, которые могли бы взять на себя управление ими, а также против работы по их восстановлению.