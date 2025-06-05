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Мерц назвал ошибкой газопровод «Северный поток — 2»

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц снова критически оценил решение прежних властей ФРГ о реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

Источник: Reuters

«Это была ошибка», — заявил он на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

Ранее Мерц утверждал, что его правительство сделает все, чтобы трубопровод «Северный поток — 2» не был введен в эксплуатацию.

16 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в очередной раз призвала «повысить давление на Россию» и пообещала ввести «новые санкции» против взорванных «Северных потоков», энергетики и финансового сектора России. Позже Мерц заявил о поддержке предложения ЕК ввести санкции в отношении «Северных потоков». Санкции ЕС по «Северным потокам» могут быть направлены против компании — оператора трубопроводов или других компаний, которые могли бы взять на себя управление ими, а также против работы по их восстановлению.