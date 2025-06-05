Трамп заявил, что поддерживает Украину, но хочет прекратить конфликт

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поддерживает Украину, но стремится к завершению конфликта.
Таким образом во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете он ответил на вопрос о том, продолжит ли он оказывать поддержку Украине.
«Я с Украиной. Мы только что подписали крупную сделку по редкоземельным металлам Я за то, чтобы прекратить убийства», — ответил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что понимает действия российского лидера Владимира Путина в связи с недавними атаками ВСУ, а также сообщил о готовности ввести санкции против России и Украины.