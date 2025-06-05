Трамп попросил Путина оставить без ответа атаки Киева на аэродромы в России

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что во время последнего телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным пытался убедить его не отвечать на удары украинских военных по аэродромам в России.
«Я сказал: не делай этого. Тебе не стоит этого делать», — уточнил президент США на брифинге с журналистами, который прошел в Овальном кабинете.
Трамп не стал уточнять, какой ответ он получил от своего российского коллеги.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в беседе с американским президентом Путин обещал ответить на атаки Киева по аэродромам РФ.
Напомним, 1 июня беспилотники ВСУ попытались ударить по военным объектам в Мурманской, Ивановской, Иркутской, Амурской и Рязанской областях. Сибирь была атакована впервые. БПЛА противника на территории регионов завезли в фурах.
В четверг Трамп сообщил, что держит в голове крайний срок заключения мира на Украине.