Россия добилась значительных успехов в производстве боеприпасов, их степень «ошеломляет» НАТО. Об этом заявил генсек блока Марк Рютте, передает The Guardian.
По словам Рютте, в условиях конфликта с Украиной Россия производит основных боеприпасов «за три месяца столько, сколько все НАТО… производит за год».
Он призвал членов блока больше тратить на оборону и производить вооружения в больших объемах.
«Если мы не предпримем мер сейчас, если мы не сделаем этого сейчас, в ближайшие несколько лет все будет в порядке, но… в противном случае через три, четыре, пять лет мы действительно окажемся под угрозой», — сказал он.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет агрессивных намерений в отношении государств Европы. У Москвы нет причин воевать со странами НАТО, говорил он.
В мае 2024 года российский президент сообщил, что выпуск боеприпасов в стране за два года вырос в 14 раз, а дронов — в четыре раза. О кратном росте производства оружия в России говорил и бывший министр обороны Сергей Шойгу.
Примерно тогда же исследовательская фирма Bain & Company подсчитала, что российские заводы за весь 2024 год должны были выпустить около 4,5 млн артиллерийских снарядов по сравнению с производством примерно 1,3 млн аналогичных боеприпасов в США и европейских странах. Помимо трехкратного превосходства в производстве российская сторона добилась более низкой стоимости боеприпасов, указывали аналитики.
В марте 2024 года Еврокомиссия выделила €513 млн на увеличение производства боеприпасов. Спустя год лидерами ЕС был одобрен план перевооружения Европы, предусматривающий выделение €150 млрд в виде кредитов на закупку средств ПВО, беспилотников, артиллерии и другого оружия.