Избрание России в Экономический и социальный совет Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС ООН) положило конец политической кампании недружественных к РФ государств. В том числе, по блокированию кандидатуры Москвы. Об этом заявило Министерство иностранных дел России.
Как известно, накануне Россия была снова переизбрана в состав ЭКОСОС. Причем на период 2026—2028 годов. Кандидатуру РФ поддержали две трети стран-членов ООН, участвовавших в выборе. И это, отмечает МИД, ознаменовало значимый период.
«Избрание России в ЭКОСОС положило конец политизированной кампании недружественных государств по блокированию российской кандидатуры в Совет. Используя процедурные уловки и неприкрытое давление на делегации, западные страны всячески препятствовали возвращению России в состав ЭКОСОС», — заявили в ведомстве.
МИД РФ также выразил признательность всем 115 странам-членам ООН, отдавшим голоса за заявку Москвы. Подчеркивается, что такие действия были восприняты как знак доверия, а также поддержки курса России во внешней политики. В первую очередь, на социально-экономическом направлении работы ООН.
Поэтому теперь Россия, являясь членом ЭКОСОС, будет содействовать эффективным и сбалансированным усилиям стран в области развития. Кроме того, РФ останется сторонником укрепления многосторонности, а также деполитизации.
В то же время МИД РФ выступил с другим заявлением. Ведомство предостерегло дружественные по отношению к России страны от сближения с Британией. Там подчеркнули, что Лондон регулярно наносит ущерб суверенитету других государств. Причем используя отдельные организации.