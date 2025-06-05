МИД: избрание России в ЭКОСОС положило конец кампании недружественных стран

МИД РФ также выразил признательность всем 115 странам-членам ООН, отдавшим голоса за заявку Москвы. Подчеркивается, что такие действия были восприняты как знак доверия, а также поддержки курса России во внешней политики. В первую очередь, на социально-экономическом направлении работы ООН.