Москва обещала ответить Киеву на теракты максимально жестко, этот посыл получили и Штаты. Трамп просто не мог остаться в стороне. Американский президент сделал довольно громкое заявление, адресовав его России, о чем сообщает «Царьград».
Трамп уверен, что мира все же удастся достичь, и это несмотря на провокации со стороны Украины. На встрече с канцлером Германии Мерцем Трамп сказал следующее: «Кое-что случилось пару дней назад, и сейчас русские отвечают. Вы знаете, как это бывает. Это нехорошо… Я недоволен этим. Но я думаю, что в конце концов мы сможем успешно остановить кровопролитие».
На фоне происходящего в мире опять появляются разговоры о ядерной войне, доходят они и до Трампа. Хозяин Белого дома заявил, что в разговоре с Путиным попросил его воздержаться от резких действий в отношении Украины. При этом Трамп прекрасно понимает, почему Москва предпринимает и обдумывает те или иные действия. Американские журналисты снова спросили у Трампа, не подумывает ли он о том, чтобы ввести новые санкции против России. Ответ американского лидера удивил местную прессу: «Когда настанет момент, что я увижу, что мы не сможем заключить сделку, что это не остановится, в этот момент, он есть в моей голове, мы будем очень жесткими. Но это может коснуться двух стран, нужны оба, чтобы танцевать танго».
Стоит отметить, что санкции со стороны США грозят и Украине, каким бы неприкосновенным ни выставлял себя Зеленский. Если Штаты решат серьезно заняться киевским лидером, никакая Великобритания в компании с Францией не поможет нелегитимному президенту Украины.
Трамп даже позволил себе назвать противостояние двух стран «дракой мальчишек» и «двух хоккеистов». Трамп: «Но ты даешь им подраться какое-то время, чтобы потом уже разнять их. Возможно, это плохо, потому что мы говорим — давайте. Но много крови, огромная ненависть между этими двумя мужчинами».
И все же Трамп подчеркнул, что будет поддерживать Киев. «Да, я с Украиной. Мы только что подписали с Украиной крупную сделку по редкоземельным металлам, и… Вы знаете, за что я, — за прекращение убийств, действительно, за это я и выступаю, за прекращение войны, которая никогда не должна была начаться, которая никогда не должна была начаться», — заявил американский лидер.