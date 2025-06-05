«Драка двух мальчишек»: Трамп дал оценку действиям России и Украины

На фоне происходящего в мире опять появляются разговоры о ядерной войне, доходят они и до Трампа. Хозяин Белого дома заявил, что в разговоре с Путиным попросил его воздержаться от резких действий в отношении Украины. При этом Трамп прекрасно понимает, почему Москва предпринимает и обдумывает те или иные действия. Американские журналисты снова спросили у Трампа, не подумывает ли он о том, чтобы ввести новые санкции против России. Ответ американского лидера удивил местную прессу: «Когда настанет момент, что я увижу, что мы не сможем заключить сделку, что это не остановится, в этот момент, он есть в моей голове, мы будем очень жесткими. Но это может коснуться двух стран, нужны оба, чтобы танцевать танго».