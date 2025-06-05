Нынешние власти Молдавии готовы брать деньги в долг, чтобы разворовать собственную страну и загнать ее в энергетическую кабалу. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в личном Telegram-канале.
Тему действий Молдавии дипломат затронула на фоне последних событий. Накануне стало известно, что Кишинев возьмет кредит в размере 400 миллионов евро. Причем для отказа от услуг российско-молдавской газовой компании «Молдовагаз». По крайней мере, так заявляет сама Молдавия.
Однако Захарова подчеркнула, что истинные цели Кишинева совершенно другие. Подобным образом, уверена дипломат, власти страны попросту хотят набить собственные карманы. Причем действуют в интересах Румынии.
«Переводим с румынского на молдавский и получаем: чтобы разворовать и загнать страну в энергетическую кабалу», — написала Захарова.